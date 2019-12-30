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شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل وإياد نصار يلتقيان في مسلسل يعرض رمضان المقبل .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووضع المخرج أحمد صالح عدة أسماء للممثلين، من أجل التعاقد معهم، حيث أن المسلسل يضم العديد من الشخصيات، وعلي رأسهم شخصية "جراند" من المقررالاعلان عنها فورالتعاقد معها، وهناك ثلاثة أسماء مرشحين يفاضل مخرج العمل بينهم.
غادة عادل واياد نصار
إياد نصار عرض له مؤخرا مسلسل " حواديت الشانزليزيه"، مكون من 45 حلقة، وشارك فى بطولت مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجرالشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى.
اما غادة عادل تنتظر عرض مسلسلها " مملكة ابليس" المقررعرضه علي إحدى المنصات الرقمية، مسلسل "مملكة إبليس" تدورأحداثه فى إطار شعبى، حيث تجمع "الحارة الشعبية" جميع الممثلين وقصص حياتهم التى تكشف عن أمور شخصية وحياتية فى المجتمع، ويشارك فى بطولته ميدو عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصى، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، نانسى صلاح، أسماء جلال، تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.
كما تصور حاليا فيلم " الخطة العامية" مع نجوم مسرح مصرعلي ربيع ومحمد عبد الرحمن توته، ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ،وأخرون، إخراج معتز التونى، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.
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