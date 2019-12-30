شيرين عبد الوهاب ترد على منتقديها : ” أنا ممكن أحرق دمهم “

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - في تصريحات تليفزيونية للفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” لبرنامج ” The Insider ” تحدثت فيها حول طبيعة شخصيتها والتي أكدت على إنها لم تتغير منذ بداية مشوارها الفني وإنها تتصرف بطبيعتها .

وأشارت شيرين إلى إنها سيدة ذات دم حامي وإنها لم تخدع الجمهور بشخصية مختلفة عن شخصيتها ولم تكذب على أحد وإنها لم تتغير وترغب في أن يتقبلها الجمهور كما هي .

فقالت : ” أنا متغيرتش ومش عايزة أتغير ساعدوني إني أفضل زي ما أنا ” .

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وتابعت : ” أنا حابة إني مهما كبرت أبقى شيرين عبد الوهاب اللي طلعت بأغنية آه يا ليل .. اللي صريحة وبتقول اللي في قلبها ” .

وعن المتنمرين والانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة علقت قائلة : ” بعيدا عن التنمر اللي تعرضت له .. والناس اللي اتكلمت عني بالسوء أنا ممكن دلوقتي أرد واحرق دمهم في حاجات لكن أنا مش عايزة أعمل ‏كده .. أسهل حاجة إن أنا أغلط بس أنا مش عايزة أغلط في حد ” .