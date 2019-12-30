كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - في تصريحات تليفزيونية للفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” لبرنامج ” The Insider ” تحدثت فيها حول طبيعة شخصيتها والتي أكدت على إنها لم تتغير منذ بداية مشوارها الفني وإنها تتصرف بطبيعتها .
وأشارت شيرين إلى إنها سيدة ذات دم حامي وإنها لم تخدع الجمهور بشخصية مختلفة عن شخصيتها ولم تكذب على أحد وإنها لم تتغير وترغب في أن يتقبلها الجمهور كما هي .
فقالت : ” أنا متغيرتش ومش عايزة أتغير ساعدوني إني أفضل زي ما أنا ” .
وتابعت : ” أنا حابة إني مهما كبرت أبقى شيرين عبد الوهاب اللي طلعت بأغنية آه يا ليل .. اللي صريحة وبتقول اللي في قلبها ” .
وعن المتنمرين والانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة علقت قائلة : ” بعيدا عن التنمر اللي تعرضت له .. والناس اللي اتكلمت عني بالسوء أنا ممكن دلوقتي أرد واحرق دمهم في حاجات لكن أنا مش عايزة أعمل كده .. أسهل حاجة إن أنا أغلط بس أنا مش عايزة أغلط في حد ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب ترد على منتقديها : ” أنا ممكن أحرق دمهم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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