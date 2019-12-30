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كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - تفاعل خطيب مسجد الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وسيم يوسف، مع صورة للاعب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أمام شجرة عيد الميلاد.
وكتب يوسف في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر”: “حينما ينفتح الإنسان على الشعوب.. يعلم أن الكون يتسع للجميع.. وأن الله هو قِبلة الجميع ولو اختلفت الطرق”.
وأرفق يوسف تعليقه، بصورة نشرها صلاح ، أثناء احتفاله مع أسرته، بـ”الكريسماس” والعام الميلادي الجديد، حيث ظهر النجم المصري رفقة زوجته وابنته مكة، بجانب شجرة “الكريسماس”.
ولقيت صورة صلاح تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بنحو 4 ملايين “إعجاب”.
كانت هذه تفاصيل خبر احتفال محمد صلاح مع زوجته بـ ”الكريسماس”.. والشيخ وسيم يوسف يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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