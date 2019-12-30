أحمد فهمي بإطلالة غريبة.. وهنا الزاهد تعلّق

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - اثار الممثل المصري ​أحمد فهمي​ جدلا كبيرا بين الجمهور اثر نشره صورة جدبدة له ظهر فيها بشكل غريب، وذلك على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل ان احمد ظهر في الصورة يرتدي “بيجاما” ويرفع أحد طرفيها، وعلقت زوجته الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ قائلة: “أنا أفضل مصورة على الإطلاق”. ما يعني انها هي من قامت بتصويره هذه الصورة.على صعيد آخر سيباشر فهمي تصوير مسلسل “تيمون وبومبة” في شهر كانون الثاني/يناير المقبل مع أكرم حسني في ثاني تعاون بينهما وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.