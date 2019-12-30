إبنة أحمد الفيشاوي تصدم الجميع بنشر صورة عارية لها.. وتعلق: حرة مع نفسي

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - فاجأت “لينا” إبنة الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ الجميع عندما نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها بدت فيها عارية من الجزء العلوي من جسدها، وأخفت صدرها بشعرها.

وبحسب الصورة فقد بان انها أُلتقطت في العام 2013 وبدت فيها لينا وهي بعمر صغير.

وعلقت لينا على الصورة بالتالي: “ليبرالية دائماً في كلامي وحرة مع نفسي، هذه أنا كحورية، واحدة مع العالم”.

والصورة أحدثت صدمة كبيرة بين متابعي ​لينا الفيشاوي​ ومحبي ومتابعي والدها الممثل أحمد الفيشاوي حيث انتقدوا تصرفها والصورة التي نشرتها.