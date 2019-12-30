تأجيل حفل محمد منير ليلة رأس السنة .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - أعلن الفنان المصري ” محمد منير ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” عن تأجيل حفله الذي كان مقرر إقامته ليلة رأس السنة إلى أجل غير مسمى .

وذلك بسبب تعرضه إلى وعكة صحية شديدة بشكل مفاجئ .

وكتب محمد منير في بيان له : ” جمهوري الغالي والحبيب .. كنت على شوق أن ألتقي بكم لنحتفل كما تعودنا سويا بالعام الجديد في حفل رأس السنة ولكنها إرادة الله ” .

وتابع : ” ونظرا لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل فور تماثلي للشفاء.. كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال ” .