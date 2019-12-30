شاهد.. تسريب فيديو لـ “دنيا بطمة وشقيقتها” بعد التحقيق معهما في قضية “فضح المشاهير”

كتب امير فتحي في الاثنين 30 ديسمبر 2019 11:55 صباحاً - كل مرة تنفي فيها دنيا بطمة خبر اعتقالها من قبل الشرطة المغربية، والتحقيق معها في قضية “حمزة مون بيبي”، تطفو على السطح أدلة وبراهين جديدة تثبت تورطها وشقيقتها ابتسام بطمة فيها.

آخر المستجدات في هذا الموضوع، هو نشر فيديوهات بعضها يرصد دخول بطمة إلى مركز الشرطة، وبعضها الآخر لدى مغادرة الشقيقتين دنيا وابتسام بعد التحقيق معهما، وبدا واضحًا إصرار بعض الصحافيين على التحدث إليهما، في محاولة للتأكيد أنّ ما تنفيه دنيا بطمة، والذي ثبت أنه صحيح بالأدلة والإثباتات والبراهين، وبالصوت والصورة.ونقلت الصحف المغربية، أن “الشرطة حققت مع الفنانة المغربية حول العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير “حمزة مون بيبي”، الذي يبتز الفنانين والمحلات والفنادق للابتزاز.”

وأضافت المصادر أنه “تم حجز الهاتف النقال للفنانة دنيا بطمة من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، وما إن كان يتم من خلاله تزويده بالصور والفيديوهات التي تنشر، في محاولة لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذا الحساب الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الفنانين والمشاهير، وكان ينشر فضائح عنهم”.