زياد الرحباني يحدث صجّة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكارول سماحة تُعلّق!

متابعة بتجــــــــرد: انتشر خلال الساعات الماضية تسجيل صوتي للفنان اللبناني زياد الرحباني يتحدّث فيه عن الوضع السياسي في الوطن العربي والعالم، تحت عنوان “فاصل فني سياسي إعلامي عميق وعميق كثير”.
النجمة اللبنانية كارول سماحة، علّقت على الفيديو، فأعادت نشره عبر حسابها على موقع “تويتر” وأثنت على كلام زياد الرحباني، والفكر الذي يتمتّع به، فكتبت: “حكم زياد رحباني.. مش أي فنان حكي بالسياسة يعني فهمان!”.
وتابعت: “هيدا الفرق الحقيقي بين فنان وفنان آخر! فنان عايش على الطبل والزمر وأفكارو فايشة على سطح المي…!!.. وفنان من نوع آخر!”.
ولاقت كارول سماحة تأييداً من الجمهور على الكلام الذي وصفت من خلاله عبقري كزياد الرحباني، حيث تُعد تصريحاته الإختصار الدقيق للوضع السائد منذ سنوات في العالم.
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