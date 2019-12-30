الجزء الجديد من سلسلة “حرب النجوم” يتصدر إيرادات السينما في أمريكا

متابعة بتجــــــــرد: احتفظ الجزء الجديد من سلسلة أفلام “حرب النجوم”، بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققاً 72 مليون دولار. والفيلم الذي يحمل اسم “حرب النجوم: صعود سكايووكر”، بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز. كما احتفظ فيلم الحركة والمغامرة “جومانجي: المستوى التالي”، بالمركز الثاني مسجلا 35.3 مليون دولار. والفيلم بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين. Advertisements وجاء الفيلم الرومانسي الجديد “نساء صغيرات”، في المركز الثالث بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار، وفقا لرويترز. والفيلم بطولة ميريل ستريب وسيرشا رونان وتيموثي شالاماي وفلورنسا بف ومن إخراج جريتا جيروج. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة “فروزن2” من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار. وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد “جواسيس متخفون”، في المركز الخامس محققا إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار.

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