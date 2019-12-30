تحذير من موجة انقراض أكبر من التي أطاحت بالديناصورات

متابعة بتجـــــــــرد: حذر الصندوق العالمي للطبيعة من ما وصفه بـ”أكبر انقراض للأنواع منذ اختفاء الديناصورات”.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، أوضح الصندوق أن القائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، تضم حالياً أكثر من 30 ألف حيوان مهدد، من بينهم 6400 حيوان مهدد بالانقراض.

ويرى عضو مجلس إدارة الصندوق، إبرهارد براندس أن “الاحتباس الحراري للأرض يغير النظام البيئي بسرعة بالغة. عدد كبير من الحيوانات والنباتات لا تستطيع التأقلم بالسرعة الكافية”.