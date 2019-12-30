شاهدوا دنيا بطمة وشقيقتها لحظة خروجهما من مكان التحقيق.. هرب وملاحقة

متابعة بتجــــــــرد: انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستجرام” فيديو سجل لحظة خروج الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام من مكان التحقيق معهما بسبب حساب فضائح المشاهير الذي عرف باسم “حمزة مون بيبي”.
وظهرت الشقيقتان في الفيديو وهما تسيران مسرعتين في اتجاه السيارة فيما يلاحقهما الصحافيون. ورفضتا الإجابة على أي من الأسئلة التي طرحت عليهما وعبرتا عن استيائهما وهو ما أزعج المراسلين أيضاً. ولم تتردد مراسلة أحد المواقع في ملاحقة سيارتهما.
وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات وحقق على أحدها أكثر من 96 ألف مشاهدة في مدة قصيرة.
ويشار إلى أن الشرطة المغربية استدعت الفنانة في وقت سابق وأخلت سبيلها بعد الاستماع إلى أقوالها.
ونفت الأخيرة خلال التحقيق معها كل علاقة لها بالصفحة المشبوهة ودعمها لها وسعيها من خلالها إلى الإساءة لفنانين منافسين. كذلك استدعت الشرطة بعد ذلك شقيقتها ابتسام بسبب الاشتباه بتورطها في القضية.
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