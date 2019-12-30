حلمي بكر يكشف للمرة الأولى حقيقة مولوده الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: عبر الموسيقار حلمي بكر عن انزعاجه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية وزعمت إنجابه لطفل.

وقال في تصريح له: “أريد أن أقول لمروجي هذه الشائعات اتقوا الله فيما تنشرونه عني، فأنا لست متزوجاً كي أنجب، وكل ما نشر مجرد شائعات سخيفة لا يوجد لها أي أساس من الصحة”.

وأضاف: “لقد انفصلت عن زوجتي الأخيرة منذ أكثر من عامين، وهناك خلافات بيننا أمام المحاكم حول حضانة ابنتنا، ولم يتم حسمها حتى الآن”.