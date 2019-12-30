حنان مطاوع: أشارك في "رحيل زهرة".. واستعنت بدوبلير لهذه الأسباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد الفنانة المصرية حنان مطاوع وقتاً مزدحما تلك الأيام، بسبب انشغالها حاليا بتصوير دورها في مسلسل "رحيل زهرة" للمخرج حسني صالح والمأخوذ عن رواية بعنوان "بنت القبائل" ويشاركها البطولة عمرو عبدالجليل ومحمد رياض.

وقالت لـ"العين الإخبارية": "في هذا المسلسل أقدم شخصية جديدة، إذ أجسد دور فارسة من الصعيد، ولأول مرة عبر مشواري الفني أشارك في مشاهد مليئة بالأكشن والإثارة".

وأضافت: "يحتوي العمل على العديد من المشاهد الصعبة، واستعنت بدوبلير في عدد من المشاهد لصعوبتها وعدم وجود وقت كاف للتدريب على أدائها بشكل دقيق".

وعن السينما قالت مطاوع: أنتظر عرض فيلمين، الأول يحمل اسم "يوم وليلة"، ومن المقرر عرضه 6 يناير/كانون الثاني المقبل، والثاني فيلم "قابل للكسر".