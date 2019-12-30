إصابة الممثل زاك إيفرون بعدوى بكتيرية في بابوا غينيا الجديدة

أعلن الممثل الأمريكي زاك إيفرون، الإثنين، إصابته بمرض في الآونة الأخيرة أثناء تصويره مسلسلاً تلفزيونياً واقعياً في بابوا غينيا الجديدة.



وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن طائرة هليكوبتر نقلت إيفرون (32 عاماً) لعلاجه في أستراليا بعد إصابته بعدوى بكتيرية، ربما كانت التيفود، أثناء تصويره مسلسل Killing Zac Efron.

وكتب إيفرون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه عاد لبلاده لقضاء الأعياد مع أصدقائه وأسرته، وأرفق مع التغريدة بصورة مع أسر في بابوا غينيا الجديدة، مضيفاً: "ممتن جداً لكل مَن تواصل معي".





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وتابع: "أصبت بمرض في بابوا غينيا الجديدة، ولكن تعافيت بسرعة وقضيت 3 أسابيع رائعة هناك".

وقال جلين مكاي الطبيب في جماعة الإنقاذ الطبية لصحيفة "ديلي تلجراف"، الأحد، إنه لا يمكنه مناقشة معلومات سرية تخص مريض، ولكن بوسعه تأكيد "أن جماعة الإنقاذ الطبية نقلت مواطناً أمريكياً في الثلاثينيات من العمر من بابوا غينيا الجديدة إلى برزبين في الآونة الأخيرة من أجل رعايته طبياً".

وذكرت الصحيفة أن الأطباء سمحوا لإيفرون بالعودة إلى لوس أنجلوس لبلاده عشية عيد الميلاد.

وزاك إيفرون، ممثل أمريكي، لمع نجمه في سلسلة أفلام High School Musical، وهو حائز على العديد من الجوائز، وقدم في 2019 واحداً من أقوى أدواره في فيلم "Extremely Wicked Shockingly Evil and Vile" يتناول القصة الحقيقية لمجرم أمريكي شهير، ارتكب أكثر من 30 جريمة قتل في عقدي الستينات والسبعينات، قبل إعدامه بالكرسي الكهربائي.

وتودي حمى التيفود بحياة ما بين 216 ألف شخص و600 ألف شخص سنوياً في كل أنحاء العالم وتنقل عن طريق الطعام والماء الملوث.

