فنانون تعرضوا لأزمات صحية خطيرة في 2019

تحمل الأيام وجوهاً كثيرة وأحداثاً غريبة، فبينما تجد نجوماً يتألقون فنياً ويشعرون بالسعادة، تجد فريقاً آخر تعانده الأيام ويعاني أزمة صحية تجبره على الغياب.

وفي هذا التقرير ترصد "العين الإخبارية" أبرز النجوم الذين دخلوا المستشفى في 2019، بعدما تعرضوا لوعكات صحية خطيرة هددت حياتهم ومستقبلهم الفني.

هنا الزاهد

تعرضت الفنانة هنا الزاهد عقب حفل زفافها على الفنان أحمد فهمي في سبتمبر/أيلول لوعكة صحية خطيرة، إذ شعرت بالألم أثناء قضاء إجازة شهر العسل في جزر المالديف، حيث ارتفعت درجة حرارتها بشكل غريب وتبين أنها تحتاج إلى إجراء جراحة لاستئصال المرارة.

وبناء على توصيات الأطباء في الخارج عادت إلى مصر لإجراء الجراحة بالفعل في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وعقب امتثالها للشفاء قالت إن "الحسد أفسد حياتها، وإنها بدأت تخاف من كل شيء حولها".





أحمد فهمي

من الطبيعي أن تشعر الفنانة هنا الزاهد أن "عين الحسود" تطاردها وتتربص بها، خاصة بعدما سقط زوجها الفنان أحمد فهمي على الأرض فجأة أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية.

وبعد نقله للمستشفى تبين أنه يعاني من مرض نادر في المريء، حيث تفرز خلايا غريبة عصارة معينة وعلى أثرها يشعر الفنان بألم غريب وقوي، ولم يجد الأطباء إلا طريقاً واحداً للشفاء وهو إجراء عملية جراحية له في نوفمبر/تشرين الثاني.

محمد فؤاد

في 29 نوفمبر/تشرين الثاني تعرض المطرب محمد فؤاد لوعكة صحية داخل منزله، وتم نقله إلى المستشفى، وبسبب صعوبة الحالة تم حجزه في غرفة العناية المركزة لمدة 3 أيام.

وبعد أسبوع من الواقعة نشر فؤاد فيديو على "أنستقرام" لطمأنة جمهوره، لكنه لم يكشف تفاصيل حالته الصحية ونتيجة الفحوص والتحاليل التي خضع لها.

محمد هنيدي

خضع الفنان الكوميدي محمد هنيدي لجراحة دقيقة بالفك في 22 نوفمبر/تشرين الثاني استغرقت 5 ساعات، وبعد العملية نشر هنيدي صورة له عبر حسابه على "أنستقرام" وكتب: "الحمد لله قمنا بالسلامة".





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نيللي كريم

أجرت الفنانة نيللي كريم عملية جراحية لاستئصال ورم حميد بالوجه في الولايات المتحدة الأمريكية، وعقب الجراحة نشرت صورة تجمعها بالفريق الطبي الذي تولى رعايتها وقدمت له الشكر.

وحرص عدد من النجوم على دعم نيللي كريم في محنتها الصحية التي عاشتها، مثل: دنيا سمير غانم، وهند صبري، وظافر العابدين والمخرجة كاملة أبوذكري.





عاصي الحلاني

تعرض الفنان اللبناني لحادث خطير، إذ سقط من فوق ظهر جواده وفقد الوعي تماماً، وتم حجزه في غرفة العناية المركزة بمستشفى الجامعة اللبنانية الأمريكية، وبعد أن استرد وعيه خضع لجراحة في الساعد الأيسر الذي تعرض للكسر.

ولجأ الطبيب لزراعة سيخين فولاذيين فيهما لتثبيتهما تحت التجبير، وفي نوفمبر/تشرين الثاني دخل الحلاني غرفة العمليات للمرة الثانية لإزالة الأسياخ.





أنغام

تعرضت الفنانة المصرية "أنغام " في 2 يونيو/حزيران لأزمة صحية أجبرتها على دخول المستشفى، وبعد 4 أيام من الواقعة خرجت وطمأنت جمهورها بصورة لها من داخل المستشفى، وكتبت عليها "الحمد لله"، إلا أنها لم تكشف أية تفاصيل عن حالتها الصحية.

لكن في ديسمبر/كانون تكررت الوعكة الصحية ودخلت أنغام المستشفى، وكشف زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أنها أجرت جراحة لإزالة حصوة على الكلى، وأن حالتها بدأت تستقر بعد الجراحة.





سلاف فواخرجي

تعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي لعدة إصابات بسبب مشهد صعب أصرت على تصويره ضمن أحداث مسلسل "خط ساخن"، وتم نقلها إلى المستشفى بسرعة فور سقوطها.

وأكدت بعد امتثالها للشفاء أن ما حدث لها أفقدها الوعي، وأن المشهد كان بالغ الخطورة ورفضت الاستعانة بدوبليرة.





شيرين عبدالوهاب

في 4 يوليو/تموز تعرضت المطربة شيرين عبدالوهاب لوعكة صحية أجبرتها على إلغاء حفلاتها والسفر إلى لندن لتلقي العلاج، فيما لم تكشف عن طبيعة مرضها.



