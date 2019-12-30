"حرب النجوم" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية بـ72 مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن رويترز الإثنين 2019/12/30 11:56 ص بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/12/30 11:56 ص بتوقيت أبوظبي الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم حل في صدارة القائمة

احتفظ الجزء الجديد من سلسلة أفلام حرب النجوم Star Wars: The Rise Of Skywalker بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، في مطلع الأسبوع، محققاً 72 مليون دولار.

والفيلم بطولة جون بويجا وديزي ريدلي وأوسكار إيزاك ومن إخراج جيفري جيكوب أبرامز. Advertisements وفي المركز الثاني جاء فيلم الحركة والمغامرة Jumanji: The Next Level مسجلاً 35.3 مليون دولار، وهو بطولة دوين جونسون وكيفن هارت وجاك بالاك وكارين جيلان ومن إخراج جيك كاسدين. وحل الفيلم الرومانسي الجديد Little Women في المرتبة الثالثة بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار، وهو بطولة ميريل ستريب وسيرشا رونان وتيموثي شالاماي وفلورنسا بف، ومن إخراج جريتا جيروج. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة Frozen 2 من المركز الثالث إلى الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 16.5 مليون دولار. وجاء فيلم الرسوم المتحركة الجديد spies in disguise في المركز الخامس محققاً إيرادات بلغت 13.2 مليون دولار.

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