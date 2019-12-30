رسائل النجوم للجمهور بمناسبة 2020.. ماذا قالوا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ساعات معدودة ويهل علينا عام جديد يأمل الجميع أن يكون أفضل من سابقه، واستعدّ العديد من نجوم الفن للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2020.

وحرص نجوم الفن على تهنئة جماهيرهم ومحبيهم عبر "فوشيا" بقدوم العام الميلادي الجديد، وكان من أبرز هؤلاء النجوم: أحمد السقا، وحلا شيحة، واللبنانية نور، ومي عمر، ونيرمين الفي، والأردني إياد نصار، والسورية سوزان نجم الدين.

وكان من بين النجوم أيضًا: هنا الزاهد، ورانيا يوسف، ومحمد فراج، وهبة مجدي، وخالد سليم، وعبير صبري، وشيري عادل، وسناء يوسف، وعصام كاريكا، ولقاء الخميسين وملك قورة، ورجاء الجداوي، ولبلبة، ومحمد عز، ونهال عنبر، وأحمد جمال.

ومن المهنئين لجمهورهم أيضًا: هنادي مهنا، وغادة إبراهيم، وندا بهجت، وأمير شاهين، وحنان مطاوع، وعبير منير، ومحمد لطفين وكارمن سليمان، وأروى جودة، وإيمان أيوب، وأسماء أبو اليزيد، وصبري فواز، محمد سراج، وصفاء جلال.

وجاءت تهئنات غالبية نجوم الفن بأن يكون العام الجديد أفضل من 2019 معربين عن تمنياتهم بأن يحقق جمهورهم كل ما يتمنون في عامهم الجديد.

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وجاءت لقاءت "فوشيا" مع هؤلاء النجوم من خلال حضورهم للفعاليات الفنية المختلفة التي شهدها عام 2019 مؤخرًا والتي كان من بينها حفل توزيع جوائز الدير جيست وتوزيع جوائز "النايل دراما"، إضافة إلى الاحتفال السنوي للمصمم هاني البحيري بعرض أزيائه المئوي.

وكان عدد من النجوم قد أعربوا عن أمنياتهم بتحقيق أحلامهم سواء على المستوى الفني أو الشخصي حيث تباينت غالبية الأمنيات وكانت في إطار دوام الصحة والستر سواء لأنفسهم أو لذويهم، فيما أراد البعض أن يحلّ الأمن والأمان والسلام والاستقرار في العالم العربي.

والتقى "فوشيا" عددًا من نجوم ونجمات الفن، وبسؤالهم عن أجمل شيء حدث لهم في عام 2019، جاءت إجاباتهم متباينة ومتنوعة، وكان من بينهم: شيري عادل، ونهال عنبر، وكارمن سليمان، وأحمد جمال، ومحمد فراج، ومي عمر، وأمل رزق، وغيرهم.

وكان قد تحدث بعض النجوم أيضًا عن أجمل شيء حدث لهم في عام 2019، والبعض منهم قال اختار أعمالهم الفنية بأنها أهم شيء حدث لهم، وآخرون تحدثوا عن أمور خاصة أحدهم قال إن خطوبته هي الحدث الأبرز.

وبعض النجوم أكدوا أن رؤيتهم لنجاح أبنائهم هو الحدث الأبرز متمنيين لهم الاستمرار في تحقيق النجاح.