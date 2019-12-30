حكاية نجمات أنكرن علاقاتهن العاطفية وتبين كذبهن من بينهن هنادي مهنا

يحرص عدد كبير من نجوم الفن، على إخفاء تفاصيل الحياة الشخصية لهم، بعيدا عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وحفاظا على خصوصيتهم.إلا أن بعض الفنانات وقعن في فخ اختلاف التصريحات، بسبب إنكار علاقاتهن العاطفية ونفيها وذلك قبل أن يتبين ارتباطهن بشكل رسمي وانضمت هنادي مهنا إلى قائمة هولاء النجمات حيث خرج والدها الموسيقار هاني مهنا لينفي ارتباطها بالممثل أحمد خالد صالح ولكن بعد مرور يومين فقط من هذا النفي، تفاجأ الجميع بخطوبتهما واحتفالهما بهذا الحدث في حفل عائلي بسيط ليقع الموسيقار هاني مهنا في مأزق مع الصحافة بعد إنكاره بشدة وجود أي علاقة تجمع بين ابنته ونجل خالد صالح.



أما الفنان أحمد فلوكس فكشف عن استعداده لمقاضاة كل صحفي يروج لخبر ارتباطه بهنا شيحة وعبر عن إنزعاجه من هذه الشائعة وقتها ولكن بعد ذلك تفاجأ الجميع بزواجه منها رغم إصراره على النفي وتهديد كل منيتحدث عن علاقته بها بالمقاضاة.

نفس الأمر حدث مع شيرين عبد الوهاب والتي وصفت حسام حبيب قبل زواجهما بمثابة أخيها، نافية وجود أي علاقة بينهما ولكن بعد شهور قليلة أعلنا زواجهما وحضر الحفل عدد من النجوم وقتها منهم إلهام شاهين ومنة شلبي وليلى علوي.



كما انضمت إيمي سمير غانم إلى قائمة النجمات اللاتي أنكرن علاقاتهن العاطفية وكانت لا تترك فرصة إلا وتنكر وجود أي علاقة عاطفية تجمعها بحسن الرداد وهو ماكان يفعله ايضًا ولكن بعد أكثر من عام من تداول هذه الشائعة تزوجا في حفل ضخم حضره عشرات النجوم.

"علاقة روحانية".. هكذا سارعت سمية الخشاب لنفي علاقتها بأحمد سعد حيث نفت وقتها بشدة وقوعه في حبها ولكن فاجأ الثنائي الجميع بزواجهما في حفل عائلي.

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تفاصيل خطوبة هنادي مهنى وأحمد خالد صالح



