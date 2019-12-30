شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى مهرجان المسرح الثنائى بعرض "مكان مع الخنازير" لجمال ياقوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر في الدورة الخامسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في الثالث عشر من شهر فبراير المقبل بالعرض المسرحي " مكان مع الخنازير" لفرقة " كريشن قروب" وهي من إخراج جمال ياقوت .

وتشارك الإمارات في المهرجان بمسرحية "أنا معك" لجمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح، من إخراج عبد الرحمن الملا، اما فلسطين فتحضر بمسرحية " بيدرو والنقيب" لفرقة مسرح نعم ومن إخراج إيهاب زاهدة، وتسجل سلطنة عمان مشاركتها عبر مسرحية " أحلام أبو سلامة" لفرقة صلالة الأهلية ومن إخراج عماد الشنفري، فيما تجيء مشاركة المغرب عبر فرقة بصات الفن التي ستقدم مسرحية " عبث" من إخراج إبراهيم روبيعة.

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بجانب العروض هناك الندوات التطبيقية التي تقرأ العروض المقدمة مساء كل يوم والورشات التدريبية الموجهة لمشرفي الأنشطة المسرحية في مدارس الشارقة وجميعها تنظم في إطار المهرجان بالدورة الـ (17) لملتقى الشارقة للمسرح العربي تحت عنوان " المسرح والخيال" بمشاركة نخبة من الباحثين المسرحيين.

المهرجان يقام تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويعنى المهرجان الذي يحتضن فعالياته المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن بالأعمال المسرحية التي ترتكز جمالياتها على التقاطب الدرامي بين شخصيتين فوق خشبة المسرح، وتنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة وقد تأسس قبل خمس سنوات، في إطار خطة لزيادة وتنويع الاحتفاء بالنشاط المسرحي في مدن الإمارة. ويهدف المهرجان الذي ستختتم دورته الخامسة (17 فبراير) إلى مد جسور التواصل بين صناع العروض الثنائية ـ الديو دراما ـ والجمهور في المنطقة، كما يسعى إلى أن يكون ملتقى للتعارف والتفاعل وبناء الشراكات بين المسرحيين المحليين ونظرائهم العرب.