شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ الحفل من السماء.. حشود جماهيرية فى حفل محمد رمضان بالمغرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم محمد رمضان، عن سعادته بإحياء حفل غنائي فى مدينة مراكش بالمغرب، احتفالا بأعياد الكريسماس ورأس والسنة، واصفا بأنها أقوى حفلة فى مراكش، ناشرا عبر حسابه انستجرام فيديو من الحفل الذى أقيم، مساء الأحد، وسط حشد جماهيرى يقدر بالآلاف، حيث بدأ رمضان الحفل هابطا من السماء، واستهله بأغنية "نمبر 1"، وسط رقص وتصفيق الجمهور المغربى، صحبها بتعليق: "الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أقوى حفلة فى مراكش المغرب".

يذكر أن محمد رمضان شارك مؤخرا ضمن فعاليات احتفالية المسيرة الخضراء فى المغرب، كما لعب فى مباراة ودية جمعت بين منتخب أفريقيا أمام منتخب أساطير العالم، الذى ضم عددا من نجوم كرة القدم من داخل قارة أفريقيا، ومن مصر مثل وائل جمعة ونادر السيد، وأقيمت داخل المملكة المغربية.





كما انتهى رمضان من تصوير عدد من مشاهد مسلسل "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويضم العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.





كما يشهد مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين رمضان والمخرج محمد سامى فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما من قبل مسلسل "الأسطورة" الذى حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه قبل ثلاثة أعوام منذ عام 2016

Advertisements

.

ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد.



