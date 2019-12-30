شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة ممثلا لأول مرة فى"ولاد امبابة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض النجم أحمد شيبة تجربة التمثيل لأول مرة فى مشواره بعد تقديمه عدد من الأغانى فى الافلام والمسلسلات حيث يشارك فى بطولة مسلسل "ولاد امبابة" مع كل من الفنانة شمس ومراد فكري ومحمود فارس واسماعيل فرغلي وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين من تأليف أيمن بكري وإخراج حاتم صلاح الدين ويراهن شيبة على هذا الدور بقوة حيث يقدمه بشكل جديد ويفاجىء به جمهوره.





ويستعد شيبة لتسجيل أغنيتين الأولى من كلمات إيهاب عبد العظيم، من ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى، والثانية من كلمات رضا المصرى، وألحان حسن دنيا، ومن المقرر أن يتم تسجيل أغانى بالأيام المقبلة.

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من ناحية أخرى يستعد شيبة لإحياء عدد من الحفلات بلية رأس السنة، الأولى فى إحدى الفنادق بمصر الجديدة، والثانية حفل غنائى مع المطرب محمود الليثى بإحدى الفنادق بالقاهرة، والثالثة حفل مع محمد عدوية بالمعادي، والرابعة حفل مع محمود الليثى، ومصطفى حجاج بإحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يقدم شيبة عدداً من أغانيه الشهيرة هى "اه لو لعبت يازهر"، "كلام الناس"، "ولا يصعب علينا"، "يعلم ربنا".. وغيرها.

وطرح شيبة مؤخرًا دويتو جديدا مع المطرب الشعبى حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، والذى عرض بموسم رمضان الماضى بعنوان "سيبونا بقى فى حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي، والمسلسل من بطولة من بطولة حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان.