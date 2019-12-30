تزوجت أحد المنتجين وخلعت الحجاب.. 13 معلومة عن عفاف رشاد في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة عفاف رشاد بعيد ميلادها الـ62، الفنانة القديرة ولدت يوم 30 ديسمبر 1957 في القاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار).

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي معلومات عن الفنانة:

1- قدمت قرابة 200 عمل بين السينما والمسرح والتلفزيون.

2- قدمت عدة مسلسلات "زواج سعيد جدًا، ونساء في الغربة، وآدم وجميلة، واللهم إني صايم، ولعبة إبليس"، وكان آخر أعمالها مسلسل "حواديت الشانزلزيه".

3- شاركت في مسرحيات "خرابيش، والمشاغبون في المستشفى، وأولاد الشوارع، ومولد وصاحبه غايب".

4- كان لها مشاركات في السينما من خلال أفلام "المحترفون، ولن أغفر أبدًا، ونساء خلف القضبان، والعذراء والشعر الأبيض، وقلب الأسد، وزنقة ستات، وعبده موتة، والهرم الرابع، والقرموطي في أرض النار، وحسن وبقلظ، وسمير أبو النيل، والقشاش، وآخر ديك في مصر".

5- فجعها موت والدتها في عام 2016، حيث توفيت السيدة توحيدة السعدني والدتها في شهر مايو 2016، بعد صراع مع المرض، نتيجة تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

6- عانت والدتها من عدة جلطات في المخ والقلب أدت إلى إصابتها بقرحة الفراش، ودفنت في مسقط رأسها بمقابر الأسرة ببنها.

7- انتخبت عضوا في اللجنة الصحية لنقابة المهن التمثيلية، وقالت مع الإعلامية منى الشاذلي إنها عضو للدورة الثالثة على التوالي، مشيرة إلى أن هذا يعكس حب الناس لما قدمته لهم، لأنها نجحت بدون دعاية انتخابية في الدورة الأخيرة.

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مع منى الشاذلي

8- تزوجت المنتج السينمائي محمد السبكي، قبل دخوله عالم الإنتاج، لكنها انفصلت عنه.

9- وقال السبكي، في لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة، إن طليقته الفنانة عفاف رشاد كانت سبب قربه من السينما لكنها ليست سبب حبه للعمل الفني، حيث كانت صديقة الفنانة نورا، وعرفته على الفنان نور الشريف الذي أنتج له فيلم "عيون الصقر"، لكنها ليست سبب عمله في الوسط الفني.

السبكي يتحدث عن عفاف رشاد

10- قالت إنها تشعر بالكيمياء مع محمد رمضان، حيث عملت معه في فيلم "قلب الأسد" و"عبده موتة"، و"آخر ديك في مصر"، وفي مسسلسل إذاعي، موضحة أنها تغار لو تعاون محمد رمضان مع أي ممثلة في دور الأم غيرها، لأنها تشعر أنها أمه بحق.

11- قررت ارتداء الحجاب بعد عودتها من أداء مناسك الحج منذ عام 2014، وظهرت به لأول مرة في عزاء الفنانة الراحلة معالي زايد.

12- خلعت الحجاب مرة أخرى، وفي تصريحها لبرنامج "هوليوود الشرق"، والمُذاع عبر قناة "الشرقية"، قالت إنها خلعت الحجاب بسبب معاناتها من صداع نصفي وكهرباء زائدة، وشددت على أن الحجاب هو حجاب القلب وليس المظهر فقط، وتابعت أن الدين المعاملة وليس بالملابس، وأنه لا يهمها حديث الناس، وإنما علاقتها بالله تعالى.

13- حكت خلال اللقاء أنها شاركت معه في 3 أعمال فنية فقط، ولم تكرر العمل معه أو مع أحمد السبكي، لأنهما لم يعطياها أجر مقابل مشاركتها.