حبس وخلع واعتزال ومنع من الغناء.. أزمات نجوم الأغنية في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهد عام 2019 عددًا من المشكلات لنجوم ونجمات الأغنية المصرية، فمنهم من خضع للتحقيقات أمام نقابة الموسيقيين، ومنهم من وصلت أزماته إلى ساحة القضاء، في حين وصل الأمر بالبعض إلى حد المنع من الغناء.

ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي، أشهر أزمات المطربين والمطربات في 2019:

سامو زين

المطرب السوري سامو زين، كان صاحب أول قرارات نقابة المهن الموسيقية، بالإيقاف في عام 2019، بعد الشكوى التي قدمها ضده أحد متعهدي الحفلات، بدعوى إخلاله ببنود التعاقد على حفل رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بالجيزة، ورفض استكمال فقرته، ومغادرة المسرح بدعوى سوء أجهزة الصوت.

سامو قدم فيما بعد ما يفيد بالتصالح مع المتعهد للشئون القانونية بنقابة المهن الموسيقية، والتي قررت بعدها إلغاء قرار الإيقاف.

شيرين عبدالوهاب

على الرغم من قلة الحفلات التي أحيتها هذا العام، والتي لم تزد عن 5، كان أغلبها خارج مصر، إلا أن المطربة شيرين عبدالوهاب، كانت بطلة لأكثر من أزمة خلال 2019، كان السبب فيها تصريحات أو تعليقات لها أثارت الجدل.

وبعد أقل من عامين على اتهامها بالإساءة لسمعة مصر، بسبب تصريحاتها عن مياه النيل والبلهارسيا، واجهت شيرين التهمة نفسها، بسبب تعليقات لها في حفل أقيم في البحرين، لتقرر نقابة المهن الموسيقية بعدها إيقافها للمرة الثانية، وتحويلها إلى التحقيق.

شيرين تسببت أيضًا في أزمة أخرى بعد مشاركتها في الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، بسبب تعليقها عن "العوانس"، ومع ما أثارته كلماتها من غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت نقابة المهن الموسيقية ما قالته شيرين مسألة شخصية، وتجنبت التدخل.

محمد رمضان

تسببت ثاني حفلات الفنان محمد رمضان، والتي أقيمت في الساحل الشمالي الصيف الماضي، في تقديم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الفنان هاني شاكر بصفته نقيبًا للموسيقيين.

وقال المحامي في البلاغ، إن رمضان أقام حفلًا غنائيًا على طريقة "المهرجانات" بالرغم من أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارًا حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها، بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات.

حمو بيكا

صدر حكم قضائي من محكمة جنح الإسكندرية، بحبس حمو بيكا 3 أشهر مع الشغل والنفاذ، بسبب إحيائه حفل في غرب الإسكندرية بدون ترخيص من نقابة المهن الموسيقية، لكن الحكم لم يمنع مغني المهرجانات المثير للجدل، من العودة للغناء عقب الإفراج عنه.

ومع إصدار النقابة قرارها بمنع بيكا و16 مغني وفرقة مهرجانات، من إقامة أي حفل، وتحذير كافة الجهات المعنية من التعامل معهم، حاول "حمو" المشاركة في بعض الحفلات، وردت الموسيقيين بإبلاغ الجهات الأمنية.

ووصل الأمر فيما بعد إلى نشر حمو بيكا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هدد فيه بتحطيم مقر نقابة المهن الموسيقية، ردًا على قرار اللجنة الفنية المشكلة برئاسة الموسيقار حلمي بكر، برفض منح مغني المهرجانات تصريحًا بالغناء، وأكدت أنه "لا يصلح".

محمد فؤاد

تسريب بعض أغاني المطرب محمد فؤاد، بدعوى اقتراب طرح ألبومه "سلام" المتنازع عليه مع شركة قنوات للخدمات الرقمية، لم يقف أمام تصاعد الأزمة، التي وصلت بين الطرفين إلى حد صدور حكم قضائي بحبس شقيقه الأكبر "وجدي".

ومع وجود مساعي جادة لحل المشكلة، وسحب القضايا المتبادلة، والتي بدأت مع تنازل "قنوات" عن القضية التي صدر فيها حكمًا بحبس شقيق فؤاد، مازال طرح ألبومه معلقًا.

بعدها تعرض فؤاد إلى أزمة صحية، إثر معاناته من ارتفاع ضغط الدم، وخضع للفحص والعلاج في أحد المستشفيات، قبل ساعات من عرض أولى حلقات مسلسل "الضاهر"، من بطولته، الذي شهدت كواليسه نزاعًا قضائيًا مع مؤلفه ومنتجه تامر عبدالمنعم.

إليسا

المطربة اللبنانية إليسا فجرت مفاجأة، بإعلانها أن الألبوم المقبل لها، سيكون الأخير في مشوارها الفني، موضحة أن المجال الغنائي أصبح يشبه المافيا.

وقالت إليسا، في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر: "أنا بحضّر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، وده هيكون آخر ألبوم في مسيرتي الفنية، وأعلن ذلك بقلب مكسور، ولكن ذلك القرار عن قناعة لأنني لا أستطيع العمل في (مجال يشبه المافيا)، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات".

Advertisements

أنغام

بالتزامن مع طرح أحدث ألبوماتها "حالة خاصة جدا"، توالت الأزمات التي تطارد المطربة انغام، خاصة مع الكشف عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وتسبب الإعلان عن الزواج، في لجوء مشيرة عيسى زوجة إبراهيم الأولى، إلى محكمة الأسرة، وتقديم دعوى تطليق بداعي الضرر، عقب الكشف عن زواجه سرًا من أنغام.

كما شهدت واقعة الزواج، اشتباك متبادل عبر مواقع التواصل والبرامج الفضائية بين أنغام من جهة، وصديقتها السابقة الفنانة أصالة نصري المتزوجة من المخرج طارق العريان.

ولم تكتف أصالة بإعلانها قطع علاقتها بصديقتها أنغام، ولكنها اتهمتها أيضًا بأنها "خرابة بيوت".

وواجهت أنغام مشكلة أخرى، مع رفض محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بدولة الكويت، الدعوى المقامة منها، ضد طليقها الموزع الموسيقي الكويتي فهد، والتي طالبته فيها بزيادة نفقة ابنهما (عبدالرحمن) المقيم معها في مصر.

بوسي

المطربة الشعبية بوسي، تعددت مرات وقوفها أمام ساحة القضاء عام 2019، إلى جانب ما تردد عن إلقاء القبض عليها.

وألغت محكمة جنح مستأنف النزهة حكم حبس المطربة بوسي في قضية إصدار شيكات بدون رصيد لطليقها المنتج وليد فطين، وقضت بتغريمها 550 ألف جنيه، بواقع 50 ألف جنيه عن 11 قضية رفعت ضدها من قبل طليقها، ونفى أحمد الجهني محامي بوسي، ما نشر حول القبض عليها تنفيذًا لحكم قضائي

كما صدر بحق المطربة حكم عن محكمة أول درجة بالحبس لمدة عامين مع دفع كفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل مبلغ الضريبة المستحقة، وتقدمت بالاستئناف على الحكم، مؤكدة أنها تصالحت مع وزارة المالية.

تامر عاشور

المطرب تامر عاشور فوجىء بإصدار محكمة جنح التهرب الضريبي، حكمًا غيابيًا عليه بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

وأسندت النيابة لعاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183 ألف و269 جنيهًا خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني"، قبل أن يستأنف الحكم ويؤكد تصالحه مع مصلحة الضرائب.

الشرنوبي وسارة الطباخ

منذ إعلان المطرب محمد الشرنوبي فسخ خطوبته من المنتجة سارة الطباخ في يوليو الماضي، اشتعل الموقف بين الثنائي، بدأ بتحذير من المنتجة لكافة الجهات، وقالت في بيان لها: "وجب تنبيه جميع شركات الإنتاج الفني للعلم والتحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان محمد الشرنوبي، وما يترتب على ذلك من آثار ونشوء مسؤوليات قانونية حال مخالفة ذلك".

وتسبب البيان في خروج الشرنوبي من فيلم "شريط 6"، إلى جانب إصدار نقابة المهن الموسيقية قرارًا بمنعه من الغناء، لحين فض النزاع مع سارة الطباخ وديًا أو قضائيًا.

ومن جهته فوض الشرنوبي محاميه حسام لطفي برفع قضية محاسبة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، للمطالبة بحقوقه لدى المنتجة، قبل أن ترد هي بدعوى تطالبه فيه بالتعويض عن فسخه التعاقد من طرف واحد، بعد ساعات من إعلان المطرب الشاب خطوبته براندا رياض "مديرة أعمال الفنانة أنغام".

أحمد سعد وسمية الخشاب

أزمات المطرب أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، تحولت إلى مسلسل حافل بالمفاجأت المثيرة طوال العام، وتحديدًا بعدما كشف عبر صفحته بموقع فيسبوك مارس الماضي عن وقوع الطلاق بينهما، عقب زواج دام عامًا والنصف، وهو ما قابلته سمية بالتأكيد عبر مواقع التواصل، أنها رفعت دعوى خلع قبل أشهر للضرر، ولم يتم طلاقها.

ورغم اتفاق الطرفين على الانفصال، فيما بعد، إلا أن سمية كشفت لاحقًا عن تعرضها للضرب من قبل أحمد سعد، وخضوعها لجراحة استئصال الطحال بسببه.

حكيم

اصطدم المطرب الشعبي حكيم، هذا العام بنقابة المهن الموسيقية في أكثر من واقعة، كانت الأولى مع نشره فيديوهات حول تعرضه لحادث سير، ثم نشره لفيديو آخر بأن سيارة كانت بجواره هي التي تعرضت للحادث، لترد النقابة على ذلك من خلال بيان تستنكر وتدين فيه ما أعلنه المطرب الشعبي، ووصفت ما فعله بالتصرف غير المسئول.

وتسبب بيان النقابة في اشتعال أزمة جديدة بين حكيم والنقابة، خلال احيائه أحد الأفراح في أحد الفنادق، ما دفع رئيس لجنة العمل بالنقابة منصور هندي، لتقديم شكوى ضد حكيم، متهمًا إياه بالسب والقذف.