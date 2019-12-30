تراند اليوم : بعد الحديث عن خلافه مع أحمد عز .. محمد سعد: لا أستطيع تقديم أعمال من هذا النوع

كشف الفنان محمد سعد حقيقة الأزمات التي تحدثت عنها الصحافة و وسائل الإعلام مع الفنان أحمد عز .
وتابع: مخرج المسرحية مجدي الهواري يريد تقديم مسرح غنائي استعراضي وهذا حقه لكني لا أستطيع تقديم هذا النوع من الأدوار .. أنا فقط أستطيع إضحاك الجمهور لذلك أتمنى لهم التوفيق.
وقال "سعد" في تصريحات تلفزيونية: غير حقيقي .. لا يوجد أزمة بيني وبين أحمد عز حيث تجمعنا صداقة قديمة وعشرة عمر.
وأضاف: نعم كنت سأمثل مع أحمد عز في مسرحية (علاء الدين) لكني انسحبت ، ليس بسبب الخلافات لكن لسبب آخر.
وتابع: مخرج المسرحية مجدي الهواري يريد تقديم مسرح غنائي استعراضي وهذا حقه لكني لا أستطيع تقديم هذا النوع من الأدوار .. أنا فقط أستطيع إضحاك الجمهور لذلك أتمنى لهم التوفيق.