تراند اليوم : بعد الحديث عن خلافه مع أحمد عز .. محمد سعد: لا أستطيع تقديم أعمال من هذا النوع

كشف الفنان محمد سعد حقيقة الأزمات التي تحدثت عنها الصحافة و وسائل الإعلام مع الفنان أحمد عز .

وقال "سعد" في تصريحات تلفزيونية: غير حقيقي .. لا يوجد أزمة بيني وبين أحمد عز حيث تجمعنا صداقة قديمة وعشرة عمر.

وأضاف: نعم كنت سأمثل مع أحمد عز في مسرحية (علاء الدين) لكني انسحبت ، ليس بسبب الخلافات لكن لسبب آخر.

وتابع: مخرج المسرحية مجدي الهواري يريد تقديم مسرح غنائي استعراضي وهذا حقه لكني لا أستطيع تقديم هذا النوع من الأدوار .. أنا فقط أستطيع إضحاك الجمهور لذلك أتمنى لهم التوفيق.

