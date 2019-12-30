تراند اليوم : حليمة بولند تعتق رقبة شاب سعودي



شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في حملة تبرع لعتق رقبة شاب سعودي سجين، حيث تبرعت بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي، لصالح حملة التبرعات.

وتهدف الحملة التي دشنها أهالي عرعر عن عتق رقبة السجين السعودي الشاب فرج سنيد السعدي، الذي يقبع خلف أسوار سجن منطقة الجوف.

وحرصت حليمة بولند، التي تتواجد في المملكة وقدمت حفل ليلة عباديات التي أحياها الفنان عبادي الجوهر ليل الـ27 من ديسمبر الجاري، على الحضور بين أهالي عرعر الذي يجمعون مبلغ الدية للسجين وتبرعت بمبلغ 10 آلاف ريال سعودي.

وخلال حديث أهالي عرعر الذين يجمعون المبلغ جاء في مقطع الفيديو:« الإعلامية الكويتية حليمة بولند عشرة آلاف ريال»، وسط تصفيق الحضور، وهو الفيديو الذي أعادت نشره حليمة بولند عبر حسابها على موقع "تويتر".

— bee4andatfer_kw (@bee4andafter_kw)