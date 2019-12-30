تراند اليوم : بعد صورتها العارية .. لينا الفيشاوي تفاجيء والدها بتصرف صادم

تصدرت لينا الفيشاوي - ابنة الفنان أحمد الفيشاوي - مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة عارية تم التقاطها لها وهي طفلة في عمر الثامنة .
وبرر البعض هذا الأمر بالقطيعة في ظل التصريحات النارية المتبادلة بين الطرفين ، بينما يرى البعض الآخر أنه ربما قامت لينا بإلغاء متابعة والدها بعد الجدل الذي حدث بسبب صورتها الأخيرة.
وأثارت الصورة موجة كبيرة من الجدل بين من يرى أن الصورة غير لائقة ، وبين من يرى أنها صورة لطفلة ولا تستحق كل هذا الجدل .
المفاجأة كانت في أن حساب "لينا" عبر انستجرام لا يتابع حساب والدها أحمد الفيشاوي .
الأغرب أن "لينا" تتابع عددًا من الفنانين المصريين وتتفاعل معهم ، لكنها لا تفعل ذلك مع والدها .
وبرر البعض هذا الأمر بالقطيعة في ظل التصريحات النارية المتبادلة بين الطرفين ، بينما يرى البعض الآخر أنه ربما قامت لينا بإلغاء متابعة والدها بعد الجدل الذي حدث بسبب صورتها الأخيرة.