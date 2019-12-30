تراند اليوم : بعد صورتها العارية .. لينا الفيشاوي تفاجيء والدها بتصرف صادم

تصدرت لينا الفيشاوي - ابنة الفنان أحمد الفيشاوي - مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة عارية تم التقاطها لها وهي طفلة في عمر الثامنة .

وأثارت الصورة موجة كبيرة من الجدل بين من يرى أن الصورة غير لائقة ، وبين من يرى أنها صورة لطفلة ولا تستحق كل هذا الجدل .

المفاجأة كانت في أن حساب "لينا" عبر انستجرام لا يتابع حساب والدها أحمد الفيشاوي .

الأغرب أن "لينا" تتابع عددًا من الفنانين المصريين وتتفاعل معهم ، لكنها لا تفعل ذلك مع والدها .

وبرر البعض هذا الأمر بالقطيعة في ظل التصريحات النارية المتبادلة بين الطرفين ، بينما يرى البعض الآخر أنه ربما قامت لينا بإلغاء متابعة والدها بعد الجدل الذي حدث بسبب صورتها الأخيرة.

