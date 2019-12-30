تراند اليوم : تسريب فيديو لفنانة شهيرة وشقيقتها بعد القبض عليهما في قضية«أخلاقية»

على الرغم من نفيها الدائم للقبض عليها أو استجوابها في القضية الغير أخلاقية والفضائح التي هزت الوسط الفني والمشاهير في المغرب، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسرب للفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها بعد القبض عليهما والتحقيق معهما داخل أحد مراكز الشرطة.

ويرصد الفيديو دخول الفنانة دنيا بطمة إلى مركز الشرطة، وبعضها الآخر لدى مغادرة الشقيقتين دنيا وابتسام بعد التحقيق معهما، وبدا واضحًا إصرار بعض الصحفيين على التحدث إليهما، في محاولة للتأكيد أنّ ما تنفيه دنيا بطمة، والذي ثبت أنه صحيح بالأدلة والإثباتات والبراهين، وبالصوت والصورة.

وكانت وسائل إعلام محلية أكدت أن الشرطة استدعت الفنانة والمطربة دنيا بطمة وشقيقتها للتحقيق، في القضية التي عرفت بفضائح المشاهير وحساب "حمزة مون بيبي" الذي يبتز الفنانات وينشر صور ومقاطع مخلة لهن.

وبعد أن خضعت الفنانة دنيا بطمة لما يقرب من 12 ساعة تحقيق داخل الشرطة القضائية، تم صدور قرار بمنعها من السفر مع إطلاق سراحها.

فيما نقلت وكالة (إرم) عن مصدر، إن السلطات قامت بمصادرة هاتف الفنانة المغربية لأجل إخضاعه للخبرة التقنية على خلفية البحث، وللتأكد من مدى علاقته بحساب "حمزة مون بيبي".

وأضاف أنه تم منع الفنانة المثيرة للجدل دنيا بطمة من مغادرة أرض الوطن إلى حين استكمال مسطرة التحقيق.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن بطمة غادرت مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وهي في حالة إرهاق بسبب كثرة الساعات التي قضتها في التحقيق.

وجاء الاستدعاء بناء على شكوى تقدم بها المركز الوطني لحقوق الإنسان لدى النائب العام بمحكمة الاستئناف في مراكش، بعد تعرض رئيسه وبعض المحامين للتشهير على الحساب ”حمزة مون بيبي“، حيث طالبت الجمعية بالاستماع إلى المغنية بطمة؛ لأن عددًا من المتهمين والضحايا يتهمونها بالوقوف وراء هذا الحساب.

واستمعت السلطات للفنانة المغربية بعدما تم التحقيق مع شقيقتها التي ورد اسمها ضمن تصريحات إحدى المتهمات، والتي أكدت أن شقيقة المغنية الشهيرة دنيا واحدة من اللواتي يزودن المتهم الرئيسي بصور ومقاطع فيديو يتم نشرها على حساب "حمزة مون بيبي" لغرض الابتزاز.

وأظهرت التحقيقات الجارية وجود شبكة مكونة من عدد من الأفراد متهمة بالتواطؤ مع أصحاب الملاهي الليلية؛ لتصوير المشاهير وأصحاب النفوذ وابتزازهم.