تراند اليوم : 2019 عام الرحيل.. وفاة 15 فنانًا مصريًا في شهور

غيب الموت 15 فنانًا وفنانة مصرية خلال عام 2019، ما استحق أن يطلق عليه "عام الرحيل والحزن".
وكان أكثر الراحلين الذين تركوا حزنًا وصدمة في الوسط الفني الفنان هيثم أحمد زكي الذي رحل عن عمر 35 عامًا، بعد العثور عليه ميتًا داخل شقيته وحيدًا.
وفي السطور التالية الـ5 فنانًا الذين ودعوا عالمنا هذا العام وهم:-
الفنان هيثم أحمد زكي، 7 نوفمبر، عن عمر يناهز 35 عامًا، وترك صدمة كبيرة للجمهور ولكل أصدقائه في الوسط الفني.
رحل الفنان عزت أبوعوف، 1 يوليو، عن عمر يناهز الـ 71 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.
الفنان فاروق الفيشاوي، 25 يوليو، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عامًا.
محمود الجندى، 11 إبريل، عن 74 عامًا، بعد إصابته بأزمة صحية، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات وتوفي بعد 10 أيام.
الفنان طلعت زكريا، 8 أكتوبر، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا.
الفنان سعيد عبدالغني، 18 يناير، بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوي، عن عمر ناهز 81 عامًا.
الفنان الكوميدي المسرحي محمد نجم، 5 يونيو، عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض.
الفنان شعبان عبدالرحيم، 3 ديسمبر، عن عمر يناهز 62 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
الفنانة محسنة توفيق، 7 مايو، عن عمر يناهز 80 عامًا.
الفنان محمد أبوالوفا، 29 يونيو، عن عمر يناهز 63 عامًا.
الفنان إسماعيل محمود، 7 إبريل، عن عمر يناهز 69 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
الفنان مصطفى الشامي، 23 فبراير، عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيبوبة دامت عدة أيام.
الفنان محمود جليفون، 29 يونيو، وقدم خلال مسيرته أكثر من 300 عمل فني.
الفنان شوقي طنطاوي، 18 يوليو، عن عمر ناهز 66 عامًا.
الفنانة نادية فهمي، زوجة الفنان سامح الصريطي، 14 فبراير، عن عمر يناهز 69 عامًا.