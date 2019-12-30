أثارت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، دهشة الجمهور بعد تمنيها الخطوبة والزواج ورغبتها في تغيير حالتها الاجتماعية.
وقالت إن هناك بعض الناس لا تريد لها أن تخوض التجربة، مضيفة بسخرية: “يبونا نبارك ونوجب”.
وظهرت فوز الفهد في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” قالت فيه: “ما يبون عندي حالات اجتماعية لا يبون قرف، وما يبون لي نتخطب أو نتزوج فقط نظل نبارك ونوجب”.
وتفاعل الجمهور مع رغبة فوز الفهد؛ لافتين إلى أنها ليست في حاجة للإعلان عن هذا الأمر، وأنه رزق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فوز الفهد تعلن رغبتها في الزواج: يبونا نبارك فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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