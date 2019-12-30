شاهد: تسريب فيديو لـ “دنيا بطمة وشقيقتها” بعد التحقيق معهما في قضية “فضح المشاهير”

كل مرة تنفي فيها دنيا بطمة خبر اعتقالها من قبل الشرطة المغربية، والتحقيق معها في قضية “حمزة مون بيبي”، تطفو على السطح أدلة وبراهين جديدة تثبت تورطها وشقيقتها ابتسام بطمة فيها.

آخر المستجدات في هذا الموضوع، هو نشر فيديوهات بعضها يرصد دخول بطمة إلى مركز الشرطة، وبعضها الآخر لدى مغادرة الشقيقتين دنيا وابتسام بعد التحقيق معهما، وبدا واضحًا إصرار بعض الصحافيين على التحدث إليهما، في محاولة للتأكيد أنّ ما تنفيه دنيا بطمة، والذي ثبت أنه صحيح بالأدلة والإثباتات والبراهين، وبالصوت والصورة.