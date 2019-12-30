توقيف دنيا بطمة بتهمة ابتزاز المشاهير

ميرنا وليد - بيروت - أوقفت الشرطة المغربية الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ للتحقيق معها على خلفية استخدامها حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز مشاهير.

ونقلت الصحف المغربية، أن "الشرطة حققت مع الفنانة المغربية حول العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير "حمزة مون بيبي"، الذي يبتز الفنانين والمحلات والفنادق للابتزاز."

وأضافت المصادر أنه "تم حجز الهاتف النقال للفنانة دنيا بطمة من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، وما إن كان يتم من خلاله تزويده بالصور والفيديوهات التي تنشر، في محاولة لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذا الحساب الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الفنانين والمشاهير، وكان ينشر فضائح عنهم".

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