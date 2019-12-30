إصابة نجم عالمي بمرض خطير!

ميرنا وليد - بيروت - أُصيب النجم زاد إيفرون بمرض خطير في ​بابوا​ ب​غينيا الجديدة​، وقد نقل جواً إلى مستشفى في ​أستراليا​.

وذكرت صحيفة "صنداي تليغراف" الأسترالية، أن إيفرون نُقل جواً إلى مستشفى في مدينة بريزبن، وخضع للعلاج لعدة أيام الأسبوع الماضي، بعد إصابته بعدوى بكتيرية، ربما كانت "التيفود".

وكان إيفرون يصوّر في بابوا مسلسلاً من تلفزيون الواقع، بعنوان “Killing Zac Efron".

ونشر إيفرون عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له من بابوا إنه عاد لبلاده "لقضاء الأعياد مع أصدقائه وأسرت".

وأضاف: "ممتن جدا لكل من تواصل معي وأصبت بمرض في بابوا غينيا الجديدة ولكن تعافيت بسرعة وقضيت ثلاثة أسابيع رائعة في بابوا غينيا الجديدة".

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