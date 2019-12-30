بماذا وعدت نوال الزغبي محبيها في عام 2020؟

ميرنا وليد - بيروت - عودت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ محبيها ان تقوم بدردشات على مواقع التواصل الاجتماعي معهم الا انهم لا زالوا يطالبون بها دوماً خصوصاً انها منشغلة في الفترة الاخيرة بأعمالها مع اقتراب موعد حفلات رأس السنة.

في التفاصيل، طلب معجب من نوال ان تنظم دردشة جديدة مع متابعيها الذين يحبونها : وحياتك ما بحب نق بس بلا ما بحس بنق .. شكلو النق لازق بدمي..طيب دردشي معنا شوي نونا لترد هي عليه وتعده بالقيام بهذا الامر في 2020:خلص على السنة الجديدة احلى دردشة

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