نيكول سابا تتغزل بيوسف الخال: " يقبرني انا"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ عن طريقة مميزة لجمهوره كي يعلموا ما اذا كان الفيلم الذي يشاهدونه مؤثر وناجح.

وكتب الخال عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي: "بدك تعرف إذا الفيلم اللي عم تحضره عظيم؟؟ حط mute و إذا فهمته و حسّيت بإيقاعه وبكيت وضحكت وسمعت موسيقته.. يعني بيكون فيلم عظيم".

ما كتبه الخال أعجب زوجته الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ حيث علقت على منشور الخال بالتالي: "ولك كلامك وتحليلك هو العظيم!! يقبرني اناااااااا"، فأعاد الخال نشر تعليق زوجته وكتب التالي: "يا مار الياس الحي !".

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