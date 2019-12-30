هل يصدر اليوم حكم نهائي بسجن بوسي في قضية التهرب من دفع مليون و800 الف؟

ميرنا وليد - بيروت - تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي للمرة الاخيرة اليوم بقضية تهرب الفنانة المصرية بوسي من تسديد مبلغ قدره مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.

وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم الاثنين، لتقديم ما يفيد التصالح على وجه رسمي مع الجهات المختصة بعد ان كان صدر اول حكم في 7 مايو 2018 بحبس ياسمين محمد شعبان المعروفة بـ بوسي، لمدة سنتين مع دفع كفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

لكن يبدو ان الفنانة المصرية ليست خائفة من قرار المحكمة اليوم اذ تعاقدت على اقامة حفل رأسص السنة في احد الفنادق المرموقة في تونس.