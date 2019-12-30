نهال عنبر تُفجع بوفاة أحد أقربائها.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ​نهال عنبر​ وفاة إبن عمتها، عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت عنبر صورة لإبن عمتها، وعلّقت: "انتقل الي رحمه الله العميد المهندس محمود اسلام ابن عمتي الغالي ربنا يرحمه برحمته الواسعة نسألكم الدعاء والفاتحة".

وتلقت عنبر عدد كبير من تعليقات المواساة من قبل متايعيها، كما قدمت لها التعازي الممثلة المصرية رانيا فريد شوقي.

يُذكر أن عنبر تقدّم حالياً برنامج "كلام ستات"، مع الممثلة المصرية هيدي كرم والإعلامية المصرية شيريهان أبو الحسن. كما تشارك في فيلم "يوم 13" مع الممثلة المصرية دينا الشربيني.

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