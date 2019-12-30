ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ عن امنيتها للعام 2020 حيث اشارت الى انها تتمنى عودة سوريا كما كانت ويتم لم شمل كل المواطنين السوريين.

كما تمنت عطية الفرح والسعادة والصحة لنجلها زين، وكتبت عطية عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

"انا ع نفسي امنيتي متل كل سنه سوريا ترجع متل ما كانت احلى واقوى،ويلتم شمل كل شخص تغرب عن بلدو..وبزيد امنيه جديده ابني زين الله يحميه وافرح فيه شب افتخر فيه وما ارجع شوفو مرضان او عم يشكي من وجع،والله يحمي ولادكم جميعا وتكون سنه حلوه عليون..".

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كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما تمنته رويدا عطية بمناسبة العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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