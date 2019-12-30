لطيفة رأفت تستعد لإطلاق "كرهت الحب"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المغربية ​لطيفة رأفت​ أنها تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة تحت عنوان ''كرهت الحب'' من كلمات يونس آدم و الحان مروان أصيل، أما التوزيع فيعود للموزع المغربي رشيد محمد علي.

وعبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشرت رأفت صورة تشويقية تحمل عنوان أغنيتها الجديدة وعلقت عليها : ''كرهت الحب ''قريبا إن شاء الله"، حيث من المقرر أن تطرحها خلال بداية العام المقبل 2020.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة لطيفة رأفت كانت أغنية "الأطفال نعمة" برفقة مجموعة من الفنانين الشباب المغاربة.

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