عرض مسرحي يواجه التنمر لأول مرة في السعودية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يستقبل مسرح الملك فهد الثقافي بالعاصمة السعودية الرياض على مدار 3 أيام العرض المسرحي "يوتيوب" لأول مرة بالمملكة تبدأ من 2 يناير وحتى 4 يناير المقبل.

ويهدف العرض المسرحي "يوتيوبر" إلى مواجهة التنمر الذي يحدث في المجتمعات العربية، وهو عرض مسرحي غنائي يقوم ببطولته اليوتيوبر السعودي دايلر وبمشاركة حسن العطار ومحمد الأنصاري وعبدالرحمن اليحيوح وصمود المؤمن وهاني الهزاع وغيرهم.

وأعرب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن سعادته بالعرض الذي تستقبله المملكة مطالبًا الجمهور بمشاهدته كونه يهاجم مشكلة من أبرز المشاكل في العصر الحالي.

ونشر "آل الشيخ" صورة لأبطال العرض عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر" وعلقّ بالقول: "أبدعوا في اليوتيوب وأكيد بيبدعون في المسرح لا تفوتون حضور مسرحية اليوتيوبر".

وينتمى عرض "يوتيوبر" إلى مسرح الطفل وتسلط الضوء على مجموعة من القيم والأخلاقيات المهمة في حياة الطفل مثل ضرورة التعلم والحرص على اختيار الصديق الوفي والصحيح إضافة إلى التطرق إلى قضية يعاني منها الكثيرون في عالمنا الحالي وهي التنمر إذْ تم طرحها بأسلوب مبسط ممتزج بعناصر مسرح الطفل.

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وتدور أحداث المسرحية داخل مدرسة تضم مجموعة طلاب منهم المتفوقين وآخرين غير مهتمين بالتحصيل العلمي أو النجاح لكن المدرس يحاول جذبهم جميعًا من أجل الحصول على أكبر قدر من المعلومات خلال الحصص الدراسية قدر المستطاع بهدف النجاح في حياتهم العلمية والعملية ولكنه يواجه العديد من الصدامات، خاصًة مع تلك الفئة اللامبالية والتي تقوم بالتنمر على زميل لها بسبب مظهره.

وخلال العرض يظهر شخص منكسر يراغب في الهروب من واقعه ويحاول صديقاه مساعدته لكن الأمر ينقلب عليهم عكسًا عندما تقوم المجموعة الشريرة بسرقة ذاكرة الكاميرا الخاصة به وتتواصل الأحداث ليصبح هذا الشخص قويًا لمواجهتهم وتحقيق حلمه الذي لطالما أراده.

يذكر أن هيئة الترفيه قامت بتغيير الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر "تويتر" وتم تسميته "شتاء الرياض" وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفل في خمس مناطق شتاء الرياض حددتها الهيئة، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.