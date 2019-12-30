العارضة العارية التي ظهرت في نهائي "أبطال أوروبا".. هذا ما فعلته بمصر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عارضة الأزياء الأمريكية كينزي ولانسكي، الشهيرة بـ"العارضة العارية"، وذلك بسبب تسلقها إحدى أهرامات الجيزة الأثرية دون الحصول على تصاريح أمنية لذلك.

وورد لأجهزة الأمن بلاغ بإقدام العارضة الأمريكية على ما فعلته، كما أنها وثقت تسلقها للهرم في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها أرادت توثيق آخر مغامراتها في 2019 من مصر قبل أن يتم إلقاء القبض عليها.

وأظهر مقطع الفيديو تواجد كينزي ولانسكي برفقة العديد من أصدقائها الذين ساعدوها على الدخول وتسلق الهرم، حيث ظهر صديقها معها في المقطع واتضح أنه أشغل الحراس كي يخفي عيونهم عنها لإتمام مهمتها.

ومع توالي تسلق "ولانسكي"، للهرم قال صديقها إن الشرطة في طريقها لاعتقال صديقته بعد أن تمكنت من الوصول إلى قمة الهرم.

وحرصت العارضة "العارية" على شرح تفاصيل مغامرتها لمتابعيها عبر "إنستغرام" فأوضحت أنها ارتدت ملابس بلون قريب من لون الهرم كي لا ينتبه لها الحراس وأن أصدقاءها تولوا مهمة إشغال الحراس.

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وكشفت عارضة الأزياء الأمريكية كينزي ولانسكي، أن الأمن المصري ألقى القبض عليها بالفعل وتم التحقيق معها لمدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنها وتقرر ترحيلها من البلاد إذ رافقتها قوة أمينة واتجهت بها مباشرة إلى المطار لمغادرة البلاد.

وكانت عارضة الأزياء الأمريكية كينزي ولانسكي، قد اشتهرت بعدما اقتحمت ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدينة مدريد الإسبانية خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 بين ليفربول وتوتنهام وذلك للترويج لموقع إباحي يديره صديقها.

وخضعت وقتها كينزي ولانسكي، للتحقيقات ما كلفها غرامة مالية قدرها 13 ألف جنيه إسترليني وكان هذا الاقتحام سببا مباشرا في شهرتها العالمية حيث ارتفع عدد متابعيها على "إنستغرام".

وأوقف موقع "إنستغرام" حسابها وذلك بعد ملاحظة نشاط غير ملحوظ على حسابها بزيادة قدرت بنحو 2 مليون متابع في وقت قليل، وفي أول تعليق لها على الأزمة نشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التغريدات "تويتر" أوضحت خلاله أزمة إغلاق حسابها بموقع "إنستغرام" وعلقت قائلة: "عندما تنمو إلى 2.5 مليون متابع خلال الليل وبعد ذلك يتم اختراق حسابك تم إيقافه من قبل الأقرباء".

يذكر أن كينسي ولانسكي كان لديها 300 ألف متابع قبل نزولها لأرض الملعب حتى زاد متابعوها لأكثر من مليونين و200 ألف متابع، في مباراة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في خلال 10 دقائق فقط وكان من الملفت للانتباه أنه يرتفع كل دقيقة ألف متابع.