ألمع نجوم العالم العربي يشعلون حفلات رأس العام 2020 في مصر بأغنياتهم

القاهرة - لايف ستايل
ينتظر الجمهور خلال الفترة المقبلة، انطلاقة حفلات ليلة رأس العام الموافق يوم الثلاثاء المقبل، حيث يشارك أغلب نجوم الغناء في مصر والعالم العربي في عدة حفلات، ونرصد خلال السطور التالية خريطة أبرز احتفالات رأس العام التي من المُتوقّع أنّ تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا في مصر.
- محمد حماقي
يحيي حفل رأس العام بصحبة اللبنانية مايا دياب بفندق "دوسيت" التجمّع الخامس.
-هيفاء وهبي
تحيي النجمة اللبنانية هيفاء وهبي حفل رأس العام بفندق "جي دبليو ماريوت" في القاهرة.
- محمد منير
يستعد الكينج محمد منير، لإحياء حفل ليلة رأس العام بفندق "تريومف" القطامية، في الحفل الذي تشاركه فيه المطربة مى كساب، والمطرب مصطفى شوقى.
- محمد فؤاد
يحيي حفل رأس العام بفندق "غراند حياة تاور"، ويشاركه الحفل كل من المطربة مروى والمطرب أحمد سعد.
- وائل جسار
يحيي حفل ليلة رأس العام بفندق "سميراميس"، وتصل سعر تذكرة الحفل إلى 8500 جنيه.
- عاصي الحلاني
يحيي حفل رأس العام في فندق "كونكورد السلام" في القاهرة.
- نيكول سابا
تحيي حفل رأس العام في مصر في فندق "كمبنسكي رويال مكسيم بالاس"، في القاهرة الجديدة.
- عمرو دياب
لم يقرر بعد موعد حفلته، لكنه من المفترض أن يقدمها بمدينة الغردقة بشكل خاص بعيدًا عن الأجواء الجماهيرية مثلما فعل في العام الماضي.
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