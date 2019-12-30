زينة تؤكد أن خطوة العودة لتقديم الأعمال الدرامية مؤجلة

قالت الفنانة زينة ، إن خطوة رجوعها لتقديم الأعمال الدرامية من جديد خطوة مؤجلة في الوقت الحاضر، وأضافت زينة أنها تركز حاليا فى السينما حيث تعكف على قراءة عدد من المشاريع السينمائية.أعربت زينة عن سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها حول دورها في فيلم "الفلوس" الذى تشارك فى بطولته أمام النجم تامر حسنى فى عودة للتعاون بينهما من جديد منذ تقديمهما لفيلم "الكابتن هيما"، وقالت زينة إن قصة الفيلم جديدة ومختلفة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم..

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الفلوس" الثلاثاء

تامر حسني يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "حلو المكان"