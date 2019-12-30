القاهرة - لايف ستايل
قالت الفنانة زينة ، إن خطوة رجوعها لتقديم الأعمال الدرامية من جديد خطوة مؤجلة في الوقت الحاضر، وأضافت زينة أنها تركز حاليا فى السينما حيث تعكف على قراءة عدد من المشاريع السينمائية.أعربت زينة عن سعادتها بردود الأفعال التى وصلتها حول دورها في فيلم "الفلوس" الذى تشارك فى بطولته أمام النجم تامر حسنى فى عودة للتعاون بينهما من جديد منذ تقديمهما لفيلم "الكابتن هيما"، وقالت زينة إن قصة الفيلم جديدة ومختلفة.
فيلم "الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم..
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كانت هذه تفاصيل خبر زينة تؤكد أن خطوة العودة لتقديم الأعمال الدرامية مؤجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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