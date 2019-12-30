لقاء سويدان تؤكد أنه لو عاد الزمن لن تدخل مجال الفن

قالت الفنانة المصرية لقاء سويدان إنها لو عاد بها الزمن ستدرس مجالًا آخر غير الفن، موضحة أنها بدأت دراستها في المجال منذ أن كانت طفلة، إلى أن تخرجت من أكاديمية الفنون.وأضافت لقاء سويدان في لقاء صحافي خلال حضورها الديفيليه السنوي للمصمم هاني البحيري، أنها كانت تهوى العمل كـ"مدرسة أطفال" لأنها تحب الأطفال كثيرًا وترتبط بهم، لأنها تحس مهنة التدريس مهمة، ولأن الأطفال هم من يبنون المجتمع.

وأكدت أنها دائمًا ما تنصح ابنتها بخوض مجالا آخر خلاف الفن، موضحة أنها لم تمنعها عن التمثيل في أي وقت، مبينًة: "حابة يكون ليها دراسة تانية وإذا حابة تكمل في الفن كهواية يكون أفضل". وأوضحت "سويدان" أن عام 2019 مرّ عليها بما له وما عليه مردفة أنها واجهت صعوبات كبيرة في هذا العام مستطردًة: "كان عندي الحد اللي يعوضني الصعوبات دي ويارب 2020 تكون أجمل". وقدّم مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، مجموعة من التصاميم الجديدة التي تتناسب مع شتاء 2020 خطفت أنظار الحضور في الديفيليه السنوي الخاص به، ويحمل رقم 100 في مشواره المهني بعالم الموضة.

وحضرت "فوشيا" عرض الأزياء الخاص بهاني البحيري وفيه تنوعت الموديلات بين فساتين السهرة بقصاته المختلفة والجمبسوت والجواكت والفرو والبدل الكلاسيكية المفعمة بالأنوثة والتي ترمز لقوة المرأة. وسيطرت على التصميمات تطريزات براقة وأقمشة لامعة فيما تنوعت الألوان بين الدافئة الناعمة والصارخة القوية ورأينا ألوان تحمل درجات الميتاليك والأسود والذهبي النحاسي، ودرجات النيون والباستيل اللذين يعدان بديلًا للأوف وايت والأبيض في الموضة الجديدة.

وتميزت الأقمشة المطبوعة بالرسومات الهادئة واحتوت على ألوان متداخلة، فيما تزينت بعض التصاميم بالفرو الطبيعي وبألوان جريئة وغير تقليدية، وكانت جميعها من توقيع مصممة الفرو جيسي نصيف. وحرص "البحيري" في عرض الأزياء على إلقاء الضوء على السيدات فوق الأربعين والاهتمام بملابس تلائم وقار هذه المرحلة وكانت بطلة تقديمها الفنانة المصرية رجاء الجداوي. وارتدت الفنانة المصرية مي عمر، في هذا الديفيليه فستانًا مرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة، وجاء التصميم باللون الفضي اللامع بصيحة الكشاكش الضيقة والطيات واتسم بقصة قصيرة من الأمام مع ذيل طويل من الخلف مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة مع طرحة طويلة مطرزة بالكامل.

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