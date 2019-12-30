شكرا لقرائتكم خبر عن "فى الشغل والحب كمان".. 2019 وش الخير على كاميلا كابيلو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عام 2019 كان بمثابة "عام السعد" على النجمة العالمية كاميلا كابيلو، سواء بحياتها المهنية حيث أصبحت كابيلو البالغة من العمر (22 عامًا) واحدة من أبرز نجمات الغناء بالساحة الغنائية، أما عن حياتها الخاصة فكان هذا العام يحمل لها مفاجأة مهم حيث التقت كاميلا كابيلو بـ"حب حياتها".

قدمت كاميلا كابيلو خلال 2019 واحدًا من أهم الدويتوهات الغنائية التي ظهرت خلال العام، وهى أغنية "Señorita" التي قدمتها مع النجم العالمي شون مندس، و حصد العمل سلسلة طويلة من الإشادات حول العالم كما حصدت الجوائز ، ومن أبرزها "MTV Video Music Awards" .

كانت هذه الأغنية بداية علاقتها الغرامية مع النجم العالمي شون مندس ذو الـ(21 عامًا) حيث أصبحت علاقتهما محط تركيز وسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم.

في حين إطلاق كاميلا كابيلو عددًا من الأغنيات السينجل مثل "Cry for Me" و"Easy" و"Shameless" و"Living Proof" و"Liar"، ثم إطلاق ألبومها الغنائي "romance"، كان له واقع كبير على زيادة شعبيتها وتحقيقها الكثير من النجاحات غير المتوقعة، حتى تحولت كاميلا كابيلو لمحط تركيز مهم وبارز لوسائل الإعلام من شتى أنحاء العالم.

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وكانت من أبرز الاستعراضات الغنائية الراقصة التى قدمتها كاميلا كابيلو خلال 2019 كانت في مهرجان الموسيقى iHeartRadio وحفل American Music Awards، كما قدمت استعراضين أثارا ضجة وذلك خلال استضافتها في برنامج "Saturday Night Live".



كاميلا ومندس



النجمة كاميلا

كاميلا