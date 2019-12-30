وعكة صحية تدفع محمد منير لتأجيل حفل رأس السنة

فأجا المطرب المصري محمد منير جمهوره بالاعتذار عن إحياء حفل رأس السنة المعتاد المقرر إقامته بمنطقة القطامية بالقاهرة ضمن عدة حفلات يشارك فيها نجوم الغناء بمناسبة العام الجديد.

وكتب "منير " عبر حسابه الشخصي على تويتر: "جمهوري الغالي والحبيب.. كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سوياً بالعام الجديد فى حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله".



وتابع: "نظرا لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد جديد في القريب العاجل فور تماثلي للشفاء.. كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال".

Advertisements

وكان محمد منير شارك فى الدورة الأخيرة من مهرجان الموسيقى العربية وبسبب ظروفه الصحية غنى على كرسي، وفي حفله الأخير بمدينة الشروق أيضا ظهر جالسا على كرسي.

يذكر أن محمد منير ولد في 10 أكتوبر 1954 بقرية منشية النوبة بأسوان، تخرج في قسم الفوتوغرافيا والسينما بكلية الفنون التطبيقية، وبالرغم من دراسته للسينما عشق الغناء وتميز عن أبناء جيله بتقديم مشروع غنائي مختلف.

وقدم عبر مشواره الغنائي ما يقرب من 30 ألبوما كان أولها "علموني عنيكي" إنتاج عام 1977 ومن أشهرها "أحمر شفايف، وسط الدايرة، طعم البيوت، قلبي مساكن شعبية، عشق البنات" كما شارك ممثلا في عدد من التجارب عبر شاشة السينما و التليفزيون مثل فيلمي "المصير وحدوتة مصرية" مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، ومسلسل جمهورية زفتى".