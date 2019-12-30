أصالة تورط نفسها بسبب "لايك" على بوست ينتقد عودة عزيزة جلال للغناء

هاجم عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة السورية أصالة نصري بسبب قيامها بعمل "لايك" لبوست انتقد عودة الفنانة المغربية عزيزة جلال للغناء بعد غياب دام 34 عاما، في نفس الوقت الذي قامت بنشر تدوينة تعبر من خلالها عن سعادتها بعودة عزيزة جلال للوقوف على المسرح مرة أخرى .واتهم الجمهور أصالة بالازدواجية تجاه موقفها من عودة عزيزة جلال، حيث ظهر بشكل واضح أن الفنانة السورية، تعمدت نشر البوست الذي يشيد بعزيزة جلال، لتفادي هجوم السوشيال ميديا عليها.

وكانت أصالة قامت بوضع علامة "إعجاب" على منشور في "إنستغرام" لدى الشاعرة بروين حبيب التي نشرت تعليقا انتقدت فيه عودة الفنانة عزيزة جلال للغناء، وكان بعنوان "ليتها لم تعد"، لتتعرض لانتقادات حادة متهمين إياها بالتقليل من قيمة عزيزة جلال وبالإساءة لها".الأمر الذي دفع أصالة لحذف الإعجاب، ونشر تغريدة عبر حسابها في "تويتر" أكدت فيها أنها من المشجعين لعودتها قائلة "عودة السيدة عزيزة جلال فيها الكثير من المشاعر الطيّبة، آخرها أداؤها كيفما كان، فهذه هي المرة الأولى التي تغني فيها، بعد انقطاع سنين، وهذا ليس أمرا سهلا".

وتابعت في تغريدتها: "لقد عرفتها من قرب وسحرتني بطيبتها وحلاوة طبعها، وأنا من أوائل المشجعين لعودتها، والقادم بلا شك أجمل".يذكر أن الفنانة المغربية عزيزة جلال عادت للغناء على المسرح من جديد بعد 34 عاما من الغياب عن الساحة الفنية، وقدمت حفلها الأول خلال حفلات "شتاء طنطورة" على مسرح العلا.

وقبل انطلاق الحفل شعرت عزيزة جلال ببعض من الارتباك، ووجهت كلمة للجمهور شكرتهم على الحضور، موضحة أنها لم تغب عنهم وأنها عادت بمحبتهم قائلة: "أنا ما غبت عنكم ولا أنتم غبتم عني.. رجعت بمحبتكم وسأغني بمحبتكم".وكانت عزيزة جلال قد أطلت على الجمهور، في وقت سابق من السنة الجارية، وتحدثت عن ظروف اعتزالها للفن وهي في أوج العطاء.وقالت عزيزة وقتها إنها اختارت أن تترك الفن بعدما تعرفت إلى زوجها السعودي الراحل، عن طريق الصدفة، في منطقة ماربيا الساحلية بإسبانيا، أثناء قضاء عطلة الصيف، معربة عن سعادتها البالغة برؤية جمهورها مجددا.

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