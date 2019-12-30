زيزي عادل تهدد "الرجالة" وتؤكد أن العام المقبل سيكون مختلف

قالت الفنانة المصرية زيزي عادل، إنها تحضر حاليًا لميني ألبوم جديد سيتضمن 5 أو 6 أغاني جديدة وسيتم طرحه في عام 2020 المقبل، مضيفة أنه سيتضمن أغاني مختلفة.وأوضحت زيزي عادل في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضورها الديفيليه السنوي للمصمم هاني البحيري، أن الألبوم يتضمن أغنية بعنوان "على الله يتهور" موجهة للرجال وتطلق من خلالها إنذارًا لهم، وأضافت: "أنا بس بهدد، مبعملش حاجة، أنا كيوت جدًا".

وتمنت أن يكون عام 2020 مختلفًا عن سابقه وقالت: "يمكن يشهد زواجي ويكون فيه فستان أبيض.. بتمناها تكون سنة مختلفة".وتحدثت في اللقاء عن إطلالتها التي ظهرت بها في حفل الديفيليه، لافتًة إلى أن الإطلالة تتناسب مع أجواء فصل الخريف.وقدّم مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، مجموعة من التصاميم الجديدة التي تتناسب مع شتاء 2020 خطفت أنظار الحضور في الديفيليه السنوي الخاص به ويحمل رقم 100 في مشواره المهني بعالم الموضة.

وسيطرت على التصميمات تطريزات براقة وأقمشة لامعة فيما تنوعت الألوان بين الدافئة الناعمة والصارخة القوية ورأينا ألوان تحمل درجات الميتاليك والأسود والذهبي النحاسي، ودرجات النيون والباستيل اللذين يعدان بديلًا للأوف وايت والأبيض في الموضة الجديدة.وتميزت الأقمشة المطبوعة بالرسومات الهادئة واحتوت على ألوان متداخلة، فيما تزينت بعض التصاميم بالفرو الطبيعي وبألوان جريئة وغير تقليدية، وكانت جميعها من توقيع مصممة الفرو جيسي نصيف.

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وحرص البحيري، في عرض الأزياء على إلقاء الضوء على السيدات فوق الأربعين والاهتمام بملابس تلائم وقار هذه المرحلة وكانت بطلة تقديمها الفنانة المصرية رجاء الجداوي.فيما ارتدت الفنانة المصرية مي عمر، في هذا الديفيليه فستانًا مرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة، وجاء التصميم باللون الفضي اللامع بصيحة الكشاكش الضيقة والطيات واتسم بقصة قصيرة من الأمام مع ذيل طويل من الخلف مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة مع طرحة طويلة مطرزة بالكامل.

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