شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يجتمع مع لؤى السيد للمرة السادسة فى عمل سينمائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجم رامز جلال مع السيناريست لؤى السيد للمرة السادسة فى عمل سينمائى جديد يقوم بكتابته لؤى حاليًا ولم يستقر على اسمه حتى الآن كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" وينتمى إلى طبيعة الأعمال الكوميدية التى تعود عليها رامز فى أفلامه السابقة ويقدمها بشكل مختلف وجديد عليه، حيث سبق وتعاونا سويا فى عدة أفلام من ضمنها "سبع البرمبة" و"عش الزوجية" وكنغر حبنا" و"مراتى وزوجتى" و"رغدة متوحشة" .

وكانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

ويعتبر رامز جلال من أكثر الفنانين حبًا للمقالب وله مقالب عديدة فى أكثر من برنامج تلفزيونى منها رامز قلب الأسد ورامز عنخ آمون ورامز ثعلب الصحراء ورامز قرش البحر ورامز واكل الجو ورامز بيلعب بالنار ورامز تحت الأرض ورامز تحت الصفر.

أول عمل قام به رامز كان أثناء دراسته بالمعهد وكان ذلك فى مسرحية "جوز ولوز" بطولة أحمد بدير، عايدة رياض، سعاد نصر، حسن حسنى.

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وشارك فى مسلسل "حياة الجوهرى" الذى يعتبر بمثابة نقـلة لرامز فهو الذى عرف الناس بـــه كان هذا المسلسل بطولة الفنانة يسرا والفنان مصطفى فهمى ومن إخراج وائل عبد الله، واشترك رامز فى أدوار كثيرة فى مسلسلات التليفزيون "ألف ليلة وليلة"، "رد قلبة"، "فى انتظار العمر" وغيرها.. وقدم مسرحية مع الفنان أحمد آدم، والفنان صلاح عبد الله وهى "فيما يبدو سرقوا عبده".

أول فيلم شارك فيه كان فيلم "55 إسعاف" من إخراج مجدى الهوارى، ورغم أن الدور كان صغيراً، إلا أن رامز استطاع لفت الأنظار إليه بخفة دمه الواضحة، ثم توالت الأفلام، وقدم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمى، و"الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز، ثم قدم فيلم "حبك نار" مع مصطفى قمر.

ومن برامجه الشهيرة "رامز تحت الصفر، رامز تحت الأرض، رامز بيلعب بالنار، رامز واكل الجو، رامز قرش البحر، رامز عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز قلب الأسد".