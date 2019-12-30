شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى والليثى وشيبه وأمينة وصافينار يجتمعون فى حفل رأس السنة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ليلة غنائية احتفالا برأس السنة الجديدة، يجتمع عدد كبير من المطربين مع جمهورهم للاحتفال بهذه المناسبة على رأسهم، المطرب رامى صبرى والمطربين الشعبيين محمود الليثى وأحمد شيبه وأمينة، وتشاركهم فيه الراقصة صافينار، وذلك على هامش الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن احتفالا بحلول العام الجديد، غدًا الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

وأحيا النجم رامى صبرى مؤخرا، حفلاً غنائيا ضخمًا داخل القرية العالمية فى دبى ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة رأس السنة، والذى رفع شعار كامل العدد بأكثر من 80 ألف متفرج، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، وقدم من خلاله عدد كبير من أغانى ألبومه الأخير "فارق معاك" وأغانى ألبوماته السابقة وتفاعل الجمهور معه بالهتاف وترديد الأغانى معه.

وأعلن رامى صبرى، مؤخرًا فوزه بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان "نجم العرب" لعام 2019، وكتب تعليقا عبر حساب الشخصى "إنستجرام" على صورة: فزت بجائزة أفضل مطرب عربى فى مهرجان نجم العرب 2019 وذلك من خلال التصويت من الوطن العربى فقط.

وانتقد المطرب رامى صبرى الجمهور والذوق العام؛ بسبب استماعهم للمهرجانات الشعبية، حتى أنها أصبحت تتصدر محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعى.

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وقال سابقا على صفحته التواصل الاجتماعى: "هى الناس مبقتش بتسمع كويس ليه، هو الجمهور اتغير لدرجة إن شغل المهرجانات بقي بيتسمع اكتر من الاغاني.. هو ايه اللي حصل".

من ناحية أخرى طرح رامى فيديو كليب جديد لأغنية "وبقابل الناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى وحقق نسب مشاهدة عالية .

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".