تفاصيل تطبيق "GPS" بصوت بدرية طلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشفت رانيا يحيي، المسئولة عن تطبيق "GPS" الخاص بالفنانة بدرية طلبة، عن أنه تم التعاقد بشكل رسمي مع إدارة "جوجل" حول التطبيق، لافتة إلى أن الأمر حاليًا في مرحلة التنفيذ.
وقالت رانيا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أخذنا خطوة فعلية إن (GPS) يبقى بصوت بدرية طلبة، وتواصلنا مع إدارة جوجل، عشان نقدر ناخد منهم حقوق التطبيق، وبالفعل وافقوا".
وتابعت: "بنتناقش دلوقتي حول اختيارين، ولسة مستقرناش على أي منهما، وده هيتم تأكيده بعد حضور اجتماع معهم خلال الأيام المقبلة.. وهناك موافقة مبدئية إنهم يدونا حقوق GPS".
وأوضحت: "الاختيارين.. الأول: نحط صوت بدرية ضمن (GPS) الموجود حاليًا في جوجل، والثاني: نعمل (يو أد) بيكون جواه أوبشن إنه عايز مين يوصلك رحلتك.. وده كله لسة تحت الدراسة".
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